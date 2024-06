San Benedetto Tennis Cup, debutto vincente per i tre “big” sul Centrale. Stasera Nardi sfiderà Gasquet

Nonostante il caldo, in molti sono accorsi sugli spalti per l'esordio del campione francese. Ramos regola in due set Ocleppo. Nella sessione serale, Benoit Paire si complica la vita contro il giovane Maestrelli, riuscendo poi a spuntarla in rimonta

di Davide Pignotti