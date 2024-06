MARCHE – Un altro podio pesante per l’Academy Volley Lube, con la squadra U15 di Federico Belardinelli, che a Schio ha chiuso le Finali Nazionali da vice campione d’Italia di categoria cedendo solo al tie break contro la Desio Volley Brianza. Dopo un percorso lineare nella prima fase, con primo posto nel Girone, i biancorossi hanno lottato con il coltello tra i denti negli scontri diretti.

Molto combattuta la resa dei conti tra marchigiani e lombardi, con Civitanova in difficoltà nel primo (18-25) e terzo set (22-25), ma abile nell’acciuffare per due volte i rivali nel secondo (25-23) e nel quarto (25-17). Fatale sul 9-10 al tie break l’allungo degli avversari in volata (10-15).

Di seguito gli atleti Cucine Lube Civitanova U15: Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Nicolò Orazi, Nico Pasqualini (miglior centrale d’Italia), Mattia Penna (premiato miglior attaccante d’Italia), Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Federico Spinucci, Matteo Talevi.

Complimenti particolari vanno ad Alessandro Borracci, in prestito alla squadra dalla Riviera Samb Volley che ha speso per il giovane atleta parole di orgoglio. “C’è una sfumatura di rossoblù nella grandissima stagione della formazione Under 15 della Lube Volley. Il giovane talento rivierasco Alessandro Borracci, in prestito alla Lube, ha lottato insieme ai compagni conquistando il titolo di vicecampione nazionale. Complimenti ad Alessandro e a tutti i ragazzi“.