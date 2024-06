POTENZA PICENA (MC) – Nella serata del 5 giugno, i Carabinieri del Comando di Stazione di Porto Potenza, unitamente ai militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Civitanova Marche, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino albanese di 40 anni, senza fissa dimora.

L’uomo, già colpito da avviso orale e dal provvedimento di divieto di ritorno del Comune di Potenza Picena, emessi dal Questore di Macerata, nelle scorse settimane si era reso responsabile di numerosi episodi di violenza, ai danni dei gestori di due noti esercizi commerciali, facendo irruzione nei locali e danneggiando gravemente gli arredi e alcune slot machine. Agli episodi di danneggiamento, erano seguite insistenti richieste di denaro, dietro minaccia di reiterare gli assalti e provocare altri danni.

In un’occasione l’indagato si era scagliato anche contro gli avventori di uno degli esercizi commerciali, costringendoli ad allontanarsi dal luogo contro la loro volontà.

Le vittime dei reati, dopo aver ceduto in un primo momento alle minacce del malintenzionato e avergli consegnato denaro contante per l’ammontare di circa 700 euro, hanno deciso di denunciare il tutto, rivolgendosi ai Carabinieri di Porto Potenza. Le indagini dei militari, tramite l’esame dei sistemi di video sorveglianza e le testimonianze, hanno portato in poco tempo all’identificazione del soggetto in questione. Raccolti gli elementi indiziari a suo carico, questi hanno consentito l’emissione della misura custodiale da parte del GIP che ha posto fine agli episodi delittuosi posti in essere dall’uomo. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Ancona Montacuto