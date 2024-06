OSIMO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera, 5 giugno, alle ore 23:30 in via Muzio Gallo ad Osimo per un pino caduto lungo la via bloccandola completamente.

Sul posto le squadre di Osimo e Ancona hanno tagliato il grosso albero per ripristinare la viabilità e consentire il transito ai residenti.