VIAREGGIO – Pronti e via e i rossoblu passano in vantaggio dopo soli 15 secondi: pressing da parte di Ragni su Soria, intercetta il pallone e con il destro punisce gli abruzzesi, 1-0. Un minuto più tardi Samb vicina al raddoppio: bellissima rovesciata da parte di De Baptistis ma il pallone va a sbattere sul palo.

Ma il secondo gol rossoblu non si fa attendere: Giordani in palleggio avanza verso il centrocampo, fa partire un gran destro e trova il sette, 2-0. Nel finale del primo tempo De Baptistis si procura un calcio di rigore e l’arbitro espelle Giardino. Sul dischetto va il numero 9 rivierasco che calcia ad incrociare ma la sfera finisce a lato.

Pochi secondi dopo arriva il terzo gol: Onori intercetta il pallone in pressing su Di Cintio e fa 3-0. Sul calcio d’inizio arriva il 3-1 firmato da Venterella con una gran conclusione e poi accorcia ulteriormente le distanze Stanisci in pieno recupero, 3-2.

Ad inizio secondo tempo Futsal Vasto va vicina al pareggio: gran girata dal limite dell’area di Soria che trova il palo interno. Successivamente l‘Happy Car allunga le distanze: Ragni dalla destra batte una rimessa laterale, assist in rovesciata di De Baptistis per Fiscaletti che in piena area di rigore raccoglie la sfera e fa 4-2.

Superata la metà del tempo Ragni si conquista una punizione e sul successivo tiro libera fa partire una conclusione violenta con il destro e fa 5-2. Nel terzo tempo allungano le distanze prima Pompei con un tiro da centrocampo per il 6-2e poi chiude i conti De Baptistis servito da Fiscaletti e tutto solo fa 7-2.

Il prossimo match per l’Happy Car Samb Under 20 sarà domani giovedì 6 giugno alle 17.30 contro Pisa.

Questa la formazione scesa in campo: Fiscaletti, Pompei, Rossetti, D’Angelo, Onori, De Baptistis, Ragni C., Mandolesi, Nannuzzi, Giordani, Ragni M., Bastiani. Allenatore Giammario Italiano