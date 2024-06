Di Fulvia De Santis

GROTTAMMARE – Con l’ordinanza del 5 giugno 2024, la Capitaneria di porto di San Benedetto, ha reso noto che nei giorni del 9 e del 14 giugno, nella fascia oraria tra le ore 19 e le ore 00 del giorno seguente, si terranno i fuochi d’artificio nel tratto di mare antistante “Attico sul Mare”.

Lo spettacolo avrà luogo nell’area che ha come coordinate geografiche: Lat. 42°59’29.32’’ N-Long. 013°52’22.52’’.

Si aggiunge che, con il presente provvedimento, si fa assoluto divieto a qualsiasi imbarcazione, salvo deroghe, di navigare ed effettuare qualsiasi tipo di attività subacquea e/o di superficie nel tratto di mare entro una distanza di 50 mt. dal punto di accensione dei fuochi pirotecnici e nell’area in cui sarà presente l’attrezzatura necessaria all’accensione di quest’ultimi.

Si ordina, inoltre, di prestare particolare attenzione alle imbarcazioni che navigheranno in prossimità dell’area di interdizione.

Nel contesto delle “Disposizioni Particolari”, l’Amministrazione marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a persone e/o cose in dipendenza dello svolgimento dello spettacolo pirotecnico e dello stato dei luoghi. Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l’Autorità marittima ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l’evento, senza che alla ditta esecutrice e/o all’Amministrazione committente spetti rimborso o compenso di sorta.