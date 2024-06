MONTEPRANDONE – Per il secondo anno consecutivo U.S. Acli provinciale APS e Comune di Monteprandone propongono un corso gratuito estivo di tennis per bambini e ragazzi.

L’iniziativa si svolgerà dall’11 giugno al 22 agosto (tranne il 13 e il 15 agosto) ogni martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30 presso l’impianti sportivo attiguo al Parco Pubblico “Il boschetto” in via Leopardi a Monteprandone.

Il corso è riservato agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3288944080.

Per la miglior organizzazione delle lezioni, gli orari e i periodi del corso verranno gestiti in base al numero e all’età degli allievi partecipanti.

Il corso nel 2023 ha avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione di bambini e ragazzi, oltre 30, residenti da Monteprandone e comuni limitrofi.

“Si tratta – dicono i promotori del corso – di una iniziativa di promozione di stili di vita corretti per i bambini e ragazzi, ma anche di un servizio a favore delle famiglie nel periodo estivo. Vogliamo promuovere la pratica sportiva da parte di ragazzi e bambini, in particolare del tennis con la presenza di maestri di tennis certificati. La partecipazione a tutte le attività è gratuita. Non sono previsti costi di iscrizione, né di frequenza, né di tesseramento”.