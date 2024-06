RIPATRANSONE – Le realtà calcistiche di Grottammare si uniscono per il Torneo dei Comuni di Calcio a 5, in corso presso il CS “Carboni” di Ripatransone.

Il comunicato del Comune:

«Lunedì 3 Giugno ha preso il via il Torneo dei Comuni della provincia di Ascoli Piceno, in corso presso il Centro Sportivo Luca Carboni di Ripatransone. L’evento, organizzato dalla Polisportiva Valtesino con il supporto dell’Amministrazione del Comune di Ripatransone, promette di essere un’occasione di grande sport e convivialità.

Il Sindaco Alessandro Rocchi e il Consigliere Comunale delegato allo Sport Nicolino Giannetti, hanno dato la benedizione alla squadra del Comune di Grottammare guidata dal mister Giancarlo Pomili e dal suo vice Luca Lanciotti. La squadra rappresenterà la Città di Grottammare ed è composta da una selezione di talentuosi giocatori provenienti dalle tre squadre cittadine: Grottammare Calcio, GMD Grottammare e Sporting Grottammare. Questi club, rispettivamente presieduti da Giorgio Rivosecchi, Ercole Bollettini e Pasqualino Santori, hanno offerto con entusiasmo le loro maglie per la selezione grottammarese.

La formazione include i seguenti giocatori: Cannella Ivan, Ceccarelli Luca, Ciotti Lorenzo, De Panicis Michele, Di Berardino Gianmarco, Lini Eduardo David, Egidi Emanuele, Franchi Simone, Medori Alessandro, Pomili Davide, Pomili Massimiliano, Scartozzi Samuele, Taffora Andrea e Tombolini Giorgio. È un gruppo eterogeneo che, oltre ai giocatori delle squadre locali, include anche alcuni ragazzi che militano in formazioni fuori Grottammare.

Una delle idee chiave promosse dal Consigliere Giannetti è l’importanza dell’unione tra le associazioni sportive di Grottammare. Le tre squadre hanno generosamente accettato di fornire le loro maglie, non solo per dare visibilità alle associazioni stesse, ma anche per sottolineare il valore del lavoro che svolgono ogni anno proprio a Grottammare.

Il girone da superare per la selezione Grottammarese è composto dalle squadre di Offida e Force. Martedì 4 Giugno si è tenuta la prima partita contro la squadra di Offida.

Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: l’unione fa la forza. Il Sindaco Rocchi e il Consigliere Giannetti sono convinti che questa collaborazione contribuirà a rafforzare il legame tra le diverse realtà sportive della città, promuovendo al contempo l’importanza dello sport come veicolo di inclusione e crescita sociale. Un grande in bocca al lupo al mister Giancarlo Pomili, al suo vice Luca Lanciotti e a tutta la squadra che difenderà i colori del Comune di Grottammare.

Che sia un torneo di successi, ma soprattutto di divertimento e sportività».