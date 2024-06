GROTTAMMARE – Interverranno all’incontro, la psicoterapeuta Lucia Callarà e la psicologa Ludovica Dell’Avvocato.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri a sostegno alla genitorialità promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di un team di esperti operativi, in particolare, nelle scuole del territorio.

Sempre di più, anche in Italia, si parla dei “ragazzi ritirati”, quelli che in Giappone vengono definiti come “hikikomori”.

Il “ritiro sociale” è quel fenomeno che riguarda gli adolescenti (e anche i preadolescenti) che volontariamente abbandonano le relazioni amicali, percorsi scolastici e tutti i contatti sociali, per rinchiudersi nella loro stanza e dedicarsi esclusivamente ad attività di video giochi, di visione di film, di lettura di fumetti… fino ad arrivare all’isolamento, anche dalla famiglia.

L’incontro si prefigge di inquadrare il problema dell’isolamento e fornire indicazioni di buone prassi ai familiari.