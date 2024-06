SAN BENEDETTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo parla delle novità riguardanti la piscina comunale Gregori.

“Abbiamo deliberato 400 mila euro per lavori di ripristino e ristrutturazione completa della piscina Gregori per evitare infiltrazioni d’acqua che avevamo nella terrazza. Altra bellissima notizia è che il Coni ha dato parere positivo al progetto per la vasca esterna che avevamo presentato nel 2023, ci attiveremo per arrivare alle conclusioni che tutti i cittadini si aspettano”.

Qui il video del sindaco:

https://www.facebook.com/reel/1515623976051894