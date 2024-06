SAN BENEDETTO – Nella riunione di martedì 4 giugno la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– una variazione urgente al Bilancio di Previsione 2024-2026 per l’applicazione di una quota parte del valore di € 87.874,00 dell’avanzo di amministrazione vincolato destinata ad avviare lavori urgenti nella nuova aula didattica di zona Sentina;

– una variazione agli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2024-2026 necessaria per far fronte a richieste di pagamenti superiori alle stime;

– l’accantonamento di € 24.436.485,29 tra le risorse non pignorabili dell’Ente per il secondo semestre dell’anno 2024;

– il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero e la rimessa in funzione del primo piano dell’impianto natatorio comunale “Primo Gregori”, comprendente il ripristino delle palestre, per un valore complessivo dell’intervento pari a € 400.000,00;

– il progetto esecutivo aggiornato e la devoluzione del residuo del mutuo di cassa per la riqualificazione del tratto nord lato est del lungomare cittadino compreso tra via Orazio e via Tedeschi, che prevede interventi per un valore complessivo di € 2.760.000,00;

– il progetto esecutivo aggiornato per la realizzazione di un info point didattico nella Torre sul Porto della Riserva Naturale Sentina;

– l’adesione alla convenzione per la costituzione del presidio temporaneo del corpo dei Vigili del Fuoco destinato al soccorso acquatico per la stagione balneare 2024 e l’impegno di € 1.000,00 per la gestione associata dello spazio del presidio;

– il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento di riqualificazione dell’area della foce del torrente Albula, vale a dire la porzione dell’alveo compresa tra il lungomare e viale De Gasperi, attraverso interventi di rinaturalizzazione dell’alveo, potenziamento della fruibilità pedonale e ciclabile del percorso interno all’alveo e realizzazione di uno spazio museale dedicato alla street art;

– la concessione d’uso temporaneo del Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca” per la realizzazione di un evento del cartellone 2024;

– gli indirizzi per la redazione di un contratto di locazione per l’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi”;

– la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile dell’ex-GIL all’Università di Camerino – UNICAM