ANCONA – Le Squadre Volanti sono intervenute in zona Stazione ferroviaria in seguito a più segnalazioni, pervenute sulla linea 112 NUE, della presenza di un soggetto in difficoltà lungo i binari.

I poliziotti giunti sul posto verificavano la presenza di personale sanitario che era impegnato a prestare le prime cure. Gli Agenti accertavano che la persona soccorsa era un uomo di circa 6o anni, il quale era in uno stato di alterazione psicologica e per tale motivo veniva affidato ai sanitari per il trasporto presso il locale nosocomio per le cure del caso.