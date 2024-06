SAN BENEDETTO – L’Avis di San Benedetto organizza domenica 9 giugno dalle ore 15, presso l’Auditorium Comunale Tebaldini, un importante corso di primo soccorso per far conoscere le manovre e gli interventi di emergenza per la disostruzione delle vie aeree in età infantile.

Il corso è completamente gratuito e volto alla cittadinanza e al personale delle scuole primarie.

Docenti del corso sono il Dottor Andrea Chiavaroli Ast e il Dottor Umberto Petrini esperto in sicurezza del lavoro. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per partecipare basta prenotarsi su WhatsApp al numero 3347745928.