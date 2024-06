SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conoscevo Mario Ballatore attraverso mio marito, uno dei suoi tanti amici, perciò non avevo avuto tante occasioni di frequentarlo: alcune serate in compagnia vari anni fa e qualche momento e scambio verbale più di recente, allo chalet che gestiva a Grottammare. Tuttavia, quelle poche opportunità mi erano bastate per capire perché così tante persone volessero bene a Mario Ballatore.

Ci sono tanti aggettivi per descriverlo e, sicuramente, chiunque lo abbia conosciuto e frequentato userebbe i propri, e sarebbero tutti diversi da una persona all’ altra. Io, quindi, userò i miei: solare, coinvolgente, ironico, divertente, esuberante, appassionato, intraprendente, energico, generoso, allegro. Di un’allegria contagiosa. Delle volte lo incrociavo sul lungomare di San Benedetto, quando andavo a camminare. Capitava quasi sempre che io andassi in una direzione e lui in quella opposta, così ci salutavamo. Ecco, lui era uno di quelli che non mi diceva semplicemente “ciao”, ma “ciao Elvira”, cioè lui mi salutava pronunciando anche il mio nome dopo il ciao. Perché lui era uno di quelli che chiamava tutti per nome, uno per cui tutti avevano una precisa identità, un ruolo, un posto nella sua vita, grande o piccolo che fosse.

Lo so, ora nel cuore di tutti coloro che lo hanno amato rimbomba la solita incessante domanda, la stessa che ci poniamo quando ci lascia prematuramente una persona cara: perché? Perché proprio lui? Purtroppo non c’è una risposta, ma i ricordi sì, quelli ci sono, e non ce li toglie niente e nessuno. E anche se possono sembrarci ben poca cosa, in realtà sono quanto di più prezioso ci resta: le emozioni condivise con chi abbiamo amato e ci ha amato le conserveremo per sempre, come in uno scrigno sacro e inviolabile. Arrivederci Mario! E grazie di tutto.