PESCARA – Gli insegnanti madrelingua e native level della My English School di Pescara, tutti i mercoledì dalle 19.30 al Posa Caffé. Vuoi migliorare il tuo Inglese in un ambiente sereno, amichevole e divertente, con Insegnanti madrelingua, gustandoti uno spritz in compagnia? Ecco fatto. Lezione di conversazione in socialità, impari o migliori la lingua facendo nuove amicizie e passando una bella serata in un ambiente internazionale.

L’apprendimento delle lingue è un’esperienza a 360 gradi da vivere non solo all’interno della scuola ma anche fuori, grazie a questo tipo di eventi linguistici ai quali possono partecipare tutti, studenti e persone che vogliono migliorare il loro livello d’inglese.

Uno dei modi migliori per migliorare e mettere in pratica le proprie competenze e capacità linguistiche in un ambiente stimolante dove vengono creati dei tavoli “su misura”. Discussioni di vita quotidiana, attualità, topic specifici e la soddisfazione dei partecipanti che conversano in lingua sorseggiando un drink e gustandosi l’aperitivo.

Chiacchierando, s’impara in “Spritzzante” compagnia.