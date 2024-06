SAN BENEDETTO – Venerdì 7 giugno alle 16 il Centro per la Terza Età “Primavera” ospiterà l’iniziativa “La Biblioteca Vivente”, curata dalla Biblioteca Lesca, dal Servizio Politiche Sociali del Comune e la LAV (Lavoratori per il Volontariato) Sezione Regionale Marche OdV.

L’incontro fa parte dell’azione “La lettura non conosce età” inserita nel Progetto Officina Lesca: la mia biblioteca è differente, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura – Ceppell ed è finalizzato al coinvolgimento delle persone anziane ospiti del Centro in attività culturali e ricreative.

Per offrire loro la possibilità di condividere opinioni, fare conversazione, entrare in contatto col proprio vissuto e ripensare alle proprie esperienze in maniera diversa, l’iniziativa è stata ispirata al metodo della “Biblioteca Vivente”, traduzione italiana del termine “Human Library”. Si tratta di una prassi innovativa, semplice e concreta, nata in Danimarca negli anni ‘80, che promuove il dialogo, riduce i pregiudizi, rompe gli stereotipi e favorisce la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale.

Nella realtà le categorie non esistono, esistono solo le persone con le loro storie personali, le loro scelte e i motivi che le hanno determinate. E chi, più delle persone con un vissuto importante alle spalle, può raccontare la propria storia e coinvolgere, emozionare e divertire i coetanei e non solo? Gli ospiti del Centro sono stati infatti invitati a dare un titolo alla propria vita e a raccontarne una parte a beneficio del pubblico.

Alla “lettura” dei libri viventi sarà affiancata una attività realizzata dai clown-animatori, volontari della LAV che già sviluppano interventi con gli anziani e che, nell’ambito di Officina Lesca, si sono già “esibiti” in vari contesti tra i quali il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” e lo stesso Centro “Primavera”.