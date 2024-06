MONTEPRANDONE – Secondo evento del Festival noir Piceno di Alchimie d’Arte con il patrocinio del comune di Monteprandone e con la collaborazione di Avis Monteprandone, Auser Monteprandone, con gli sponsor Farmacia San Giacomo e Code Service è la volta di Claudio Santucci con la sua più recente opera “La valigia di Nino” ediz.Amazon

Claudio Santucci nasce a Roma nel 1954.

Per più di trent’anni ha lavorato come consulente nel settore delle risorse umane. Questa attività sviluppata in tutta Italia gli ha consentito di effettuare più di 25.000 interviste. A questo vastissimo campionario di personalità spesso attinge nella definizione dei personaggi descritti nei suoi racconti.

“La valigia di Nino” rappresenta il secondo episodio di una trilogia che ha per protagonisti l’ispettore Fabrizio Genovese e i suoi uomini.

Ambientazione.

E’ così drammatico voler conoscere tutto di se stessi? Non lo è o, almeno, non dovrebbe esserlo. Eppure, in questo caso, il prezzo da pagare sarà molto alto. Un piccolo centro abitato dell’entroterra Piceno, paesone agricolo, degradato ad abitato dormitorio, sonnacchioso ed immobile, si sveglia con la consapevolezza di avere un abitante in più, un abitante molto scomodo. Perché? E’, davvero, difficile dare una risposta. Quelli che non sanno propongono soluzioni campate per aria, quelli che sanno, stanno zitti o chiudono le finestre. L’Ispettore Genovese ed i suoi uomini, erano convinti che in questa ci si occupasse, solo di vigneti per produrre un buonissimo vino rosso. Purtroppo c’è, anche, dell’altro. Si coltivano, anche, sentimenti per niente moderati e pacifici esternati in modo assai cruento. (cit.Amazon).

Introduzione al libro.

Non tornare mai dove non sei stato felice. Questo pensiero ci ricorda quando sia tenue ed effimera la felicità di un individuo. Non ricapiterà più almeno nello stesso posto con le stesse persone,figuriamoci in momenti differenti. Che succede se volessimo scoprire sei in quella determinante situazione in un certo luogo,con alcune persone, abbiamo o meno assaporato il gusto della felicità? Si dirà <<come è possibile non sapere se siamo stati o meno felici?>>

Sì. È quello che succede in questa storia. Per un uomo è indispensabile conoscere qualcosa della quale non si rende conto, della quale non sa nulla,ma che gli appartiene. È talmente importante da mettere in gioco tutto,persino la propria vita.

L’evento si svolgerà giovedì 6 giugno, alle ore 18:15, presso la sala “Nazareno Luciani” Centro Giovarti, via De Gasperi a Centobuchi e sarà condotto da Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti. esporranno gli artisti: Emidio Mozzoni e Gianna Pansironi.

Ingresso gratuito. Info: 3285546548.