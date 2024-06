SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un nuovo appuntamento nell’ambito della rassegna “Scrittori sotto le stelle“, organizzata dal “Club degli incorreggibili ottimisti” e dalla libreria “Libri ed Eventi” di San Benedetto.

Sabato 8 giugno, alle ore 17,30 presso il circolo Mare Bunazz, ex galoppatoio (molo sud) di San Benedetto, Luciano Canfora presenterà il libro “Dizionario politico minimo”, un lessico essenziale per comprendere le attuali questioni politiche. Dialogherà con l’autore Antonio Di Siena.

Fra i maggiori filologi italiani, figlio di antifascisti protagonisti della vita culturale italiana del secondo dopoguerra, Luciano Canfora è emerito professore di filologia latina e greca presso l’Università di Bari e coordinatore scientifico della scuola superiore di studi storici di San Marino. Membro dei comitati direttivi di diverse riviste scientifiche e divulgative, dal 1975 dirige anche la rivista Quaderni di Storia della casa editrice Dedalo di Bari, la collana di testi “La città antica” per Sellerio, la collana Paradosis sempre per Dedalo e la collana Historos per la Sandro Teti editore. È autore di storia, filologia e politica dall’età antica a quella contemporanea e molti suoi libri sono stati tradotti in diversi paesi del mondo. È, inoltre, elzivirista del Corriere della Sera e collabora con Il Calendario del Popolo, su cui ha una rubrica fissa. Nel 2011 ha ricevuto il premio Feronia-città di Fiano per la sezione della critica militante e nel 2020 ha vinto la sezione storico-scientifica della 53^ edizione del premio Acqui Storia.

Antonio Di Siena è avvocato e blogger. Scrive di politica, economia e geopolitica e dal 2019 cura la rubrica “Il DisSenziente” su l’AntiDiplomatico. È autore del libro “Memorandum – Una moderna tragedia greca“.