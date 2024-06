MONTEPRANDONE – Grande successo per l’evento organizzato dai volontari Avis Monteprandone “Connettiti, Ispira, Agisci. In un teatro Pacetti quasi sold out, venerdì 31 maggio, è andato in scena un vero e proprio talk esperienziale e motivazionale, dove il giovane influencer e life coach, Andrea Novino ha affascinato e stupito il pubblico presente.

Tanti sono stati gli attestati di stima e i feedback positivi nei confronti dell’influencer romano: “Nonostante la giovane età di cose ne sa molte, dice cose giuste, il problema è sempre metterle in pratica” – “Tutte parole sante da cui prendere spunto e piano piano metterle in pratica” – “Molto interessante, per un’oretta Andrea ci ha fatto riflettere su come siamo e come potremmo migliorarci. Grazie per l’organizzazione, ai prossimi eventi avis”. Questi alcuni dei messaggi arrivati agli organizzatori all’indomani dell’evento.

BE DO HAVE, questa la formula più volte citata da Novino, quale percorso per poter raggiungere tutti gli obiettivi che ognuno di noi si prefigge di poter realizzare.

Il pubblico costituito per la maggior parte da giovani, ha apprezzato il format ideato e realizzato dai volontari Avis Monteprandone; un evento nell’evento dove lo speech di Andrea Novino è stato preceduto da un breve sketch teatrale sul rapporto spesso difficile e conflittuale tra genitori e figli: un ragazzo intento a giocare alla play station, un padre contrariato che lo invita a mettersi alla ricerca di un lavoro, il figlio che, stufo dell’atteggiamento del padre, lascia la “play” ed arrabbiato esce di casa.

Sarà la coscienza a far ravvedere il padre e ad andare incontro al figlio, avendo riflettuto sul fatto che i giovani hanno delle potenzialità e delle qualità tali da poter cambiare in positivo la nostra società, basta avere fiducia incondizionata in loro.

L’Avis Comunale di Monteprandone, è una delle realtà associative più attive nel territorio e fa, degli eventi come questo, uno strumento fondamentale per promuovere la donazione di sangue e plasma, obiettivo cardine dell’Associazione.