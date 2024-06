VIAREGGIO (LU) – Domani, martedì 4 giugno, alle ore 16 nella Cattedrale della Madonna della Marina di San Benedetto si svolgeranno i funerali di Mario “Mazzucche” Ballatore, l’ex consigliere comunale scomparso all’età di 51 anni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

All’immenso dolore di tutta la comunità sambenedettese e di tutti coloro che, per via delle numerose attività che “Mazzucche” svolgeva, hanno avuto il piacere di conoscerlo, si aggrega anche la comunità gemellata di Viareggio che, proprio grazie al suo impegno, aveva avuto la possibilità di vedere nascere Via dei Trabaccolari, una strada sita nell’area portuale che ricorda tutti quei pescatori sambenedettesi emigrati sul Tirreno a inizio del secolo scorso.

«Saremo presenti con tutto il nostro affetto – ha fatto sapere Margherita Romani, a nome dell’intera comunità darsenotta – e anche se non riusciremo a venire di persona, faremo sentire la nostra voce di dolore per la scomparsa di un uomo buono che si è speso per il nostro gemellaggio e per far sì che qualcosa di concreto restasse per sempre, oltre le persone. Non dimentichiamo nemmeno del fatto che, nel corso dell’estate, usava innalzare la bandiera della Darsena, il polpo simbolo della nostra comunità trabaccolara, sul pennone dello stabilimento balneare Beach Royal Princess, di fronte all’Hotel Parco dei Principi a Grottammare. Ciao Mario, non ti dimenticheremo mai».