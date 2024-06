CONTROGUERRA (TE) – Una visita importante nei giorni scorsi ha interessato la cittadina di Controguerra.

La famiglia Di Florio, proprietaria della cantina “Lidia e Amato”, ha ricevuto l’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia De Alba, in visita tra i vigneti delle colline teramane per incontri istituzionali legati alla Camera di Commercio Italo Messicana.

A portarlo a Controguerra la grande passione per il vino e, in particolare, per i grandi vini rossi abruzzesi. L’ambasciatore si è complimentato per la cantina di proprietà dei Di Florio, da poco ristrutturata ed ampliata, riconoscendo il grande valore di tutta l’area vitivinicola di Controguerra e la sua vocazione internazionale.

«Per noi è davvero un onore ricevere una visita così importante – ha commentato Nico Di Florio – non solo per il valore dei rapporti e per l’amicizia che ci lega all’ambasciatore Garcìa De Alba. Il Messico è una grande nazione, che offre opportunità interessantissime, anche nel settore vitivinicolo. I messicani, tradizionalmente abituati a bere birra o tequila, iniziano sempre di più ad apprezzare il vino e in questo contesto il Montepulciano è un varietale riconosciuto ed apprezzato da consumatori sempre più consapevoli e attratti dal fascino dei prodotti italiani».

Con un mercato di 130 milioni di persone, il Messico rappresenta una realtà, da noi ancora poco conosciuta, che è diventata un caso internazionale per la velocità della crescita e la capacità di attrarre investimenti. Con un valore di 70 milioni di euro e un incremento del 49% rispetto all’anno precedente, nel 2022 l’Italia si è posizionata al terzo posto nelle esportazioni di vino in Messico, dopo Spagna e Francia.