MONTEPRANDONE – L’associazione Mosso Piceno la bottega della fotografia organizza un nuovo incontro di approfondimento presso la Nuova Sala Riunioni di Centobuchi. Mercoledì 5 giugno, alle ore 21, sarà ospite il fotografo Giovanni Albani Lattanzi.

Giovanni Albani Lattanzi è nato e vive in Abruzzo. Si occupa professionalmente di fotografia dal 1991 ed è iscritto all’ Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo dal 1991 al 2016, opera nel campo della fotografia editoriale (libri, cataloghi e riviste) ed è specializzato nella fotografia di oggetti arte d’ogni epoca, archeologia, musei e beni monumentali quali chiese e castelli. Dal 1992 Giovanni fornisce immagini ad agenzie fotografiche e case editrici, sia italiane che straniere. Lavora inoltre dal 1992 con varie testate periodiche, anche qui italiane e straniere, fornendo loro sia foto che testi.

Dal 1993 al 1998 ha lavorato per National Geographic Magazine come assistente dei fotografi impegnati in assignments in Italia: James Stanfield e Lou O. Mazzatenta. Con quest’ultimo ha realizzato i servizi Italy’s Art Endangered Treasures (agosto 1999) e Italics (gennaio 2005). Lavora inoltre come fotoeditor e ricercatore iconografico per case editrici italiane: soggetti di scienza e tecnologia, nei architettura, edilizia e industria, imbarcazioni da diporto, yachts, barche d’epoca, cantieri navali e nautica storica. Dal 2006 insegna fotografia, in particolare fotografia di paesaggio e tecniche di fotografia notturna.

La serata sarà incentrata sull’approfondire cosa sia la via Lattea, perché si riesce a vedere in particolari condizioni, come vederla, come riconoscerla e trovarla nel firmamento, fino ad addentrarsi sul come si fotografa. La serata è aperta a tutti, fotografi e non. L’ingresso è libero.