AMANDOLA (FM) – Weekend intenso per lo sport delle bocce nelle Marche: si sono disputati trofei a Corridonia, Tolentino, Amandola e Urbania. In particolare, ad Amandola, si è distinto il sambenedettese Valentino Aleandri, conquistando il primo posto.

La Bocciofila Amandolese, presieduta da Daniele Cappelletti, ha organizzato domenica 2 giugno la settima edizione del Trofeo “Farmacia Beato Antonio”, gara individuale per atleti di categorie BCD che ha ottenuto un grande successo organizzativo, visto che, agli ordini del direttore di gara Leo Pierantozzi, si sono iscritti ben 240 bocciofili che hanno dato vita a una lunga e spettacolare competizione.

Il successo è andato al sambenedettese Valentino Aleandri che, in finale, ha sconfitto con il punteggio di 12-2 Sergio Michelangeli (Città di Fermo). Terzo posto per Alfredo Bachetti (La Sportiva Castel di Lama), battuto in semifinale 12-4 da Aleandri. Quarto il padrone di casa Paolo Antognozzi, sconfitto in semifinale 12-7 da Michelangeli.