CASTIGNANO (AP) – Il Cantafavole Gianluca Lalli ha messo in scena uno spettacolo di favole ecologiche per salvare l’ambiente. Ad aprire la mattinata i saluti del Sindaco Fabio Polini che ha ricordato ai ragazzi l’importanza di rispettare l’ambiente.

La festa si è svolta all’oratorio di Castignano, allestito con l’esposizione dei lavori dei ragazzi, realizzati a seguito delle lezioni di Marche a Rifiuti Zero e Next to life.

Quest’anno il programma ha previsto un laboratorio didattico per imparare a riconoscere le erbe spontanee, quando e dove trovarle, principali caratteristiche e punti di forza, il loro utilizzo in campo gastronomico, officinale e saponario. Così i ragazzi delle classi prima, seconda e terza hanno disegnato le erbe spontanee. Quest’ultima ha svolto anche una ricerca sulle ricette legate ad una alimentazione sostenibile e quindi sempre più vegetale.

Quarta e quinta, invece, si sono occupate di energie rinnovabili, soprattutto quella solare grazie al pannello fotovoltaico utilizzato per il laboratorio. L’energia solare e il risparmio energetico sono le parole chiave per raggiungere non solo l’autosufficienza energetica, ma anche la riduzione dei gas serra nel nostro pianeta. I bambini hanno capito nel dettaglio la composizione di un pannello solare e visto dal vivo come funziona, grazie a un circuito pannello – lampadina, messo in funzione per l’occasione. Hanno realizzato disegni, pannelli solari con cassette in cartone e robot con riuso creativo di elementi destinati al cestino.

“Bosco delle magiche erbe” è stata la canzone di apertura della mattinata tra applausi e cori. I bambini a gruppetti hanno letto Il canto del mondo, altri hanno raccontato la favola Il sole e la nuvola e poi il Cantafavole l’ha messa in musica. Il messaggio principale è di donare agli altri, proprio come il Sole fa con tutti. A seguire le canzoni su Una viola al Polo Nord e Il giovane gambero.

Per il clou della festa, la rappresentazione delle favole ascoltate e una merenda genuina offerta dalle famiglie. Per concludere la canzone Speranza che ha fatto scatenare ragazzi e maestre.

Un ringraziamento sincero al sindaco Polini, a tutte le maestre e, in modo particolare, alla maestra Lucia Galosi che tra qualche giorno non sarà più maestra, ma sicuramente una sempre più attiva volontaria ambientalista.