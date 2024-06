Il direttore di Viareggio Porto Pietro Romani in visita alle istituzioni marittime di San Benedetto

Il primo incontro è stato riservato al comandante della Capitaneria di Porto Marco Mancini. Successivamente, dopo una breve puntata in via Roma per ammirare la casa paterna e un’altra al riqualificato stadio “Ballarin”, la visita ha toccato il Circolo Nautico Sambenedettese

di Redazione