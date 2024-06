CUPRA MARITTIMA – A darne notizia è il commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli. «Si tratta di un intervento ricompreso all’interno dell’Ordinanza numero 137 del 2023, che col “Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche” ha trovato copertura economica anche per cimiteri e municipi collocati fuori dal cratere. L’approvazione dell’ordinanza ha dato nuovo slancio all’opera di ripartenza post sisma ed è frutto della stretta collaborazione con la Regione e l’Usr, che ringrazio per l’impegno costante». Il sito in oggetto, collocato in contrada San Silvestro, ha una parte storica che risale al 1700. Nel corso dei secoli ha

poi avuto sviluppi continui. Il porticato in muratura, che si sviluppa su tre lati, può essere datato tra fine Ottocento e primi del Novecento.

L’intervento, che vede il Comune nelle vesti di soggetto attuatore, prevede azioni sul portico storico, sul muro del lato est (attualmente puntellato) e sull’emiciclo della zona più nuova.

Nello specifico, le lavorazioni sul portico riguarderanno il manto di copertura, il restauro delle cornici in mattoni, il soffitto, gli intonaci, le pavimentazioni, murature e colonne.