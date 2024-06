TERAMO – È iniziato il torneo internazionale di calcio giovanile “1FamilySport”. In scena i migliori club italiani e prestigiose rappresentanti estere.

Segue il comunicato:

«È stata la sfilata inaugurale serale a dare ufficialmente il via alla seconda edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile – trofeo “1FamilySport”, la kermesse calcistica riservata alle categorie 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e che renderà la città di Teramo, per quattro giorni, il centro focale del calcio giovanile.

Ideata da Romolo De Baptistis, fondatore di 1FamilySport, Massimo D’Aprile, Presidente della Scuola Calcio Asd Fc Gaetano Bonolis e dal socio Luca Di Domenico, sono tante le novità previste in quest’edizione, con partecipanti d’eccezione.

Dal pomeriggio di oggi, la centralissima piazza Martiri della Libertà di Teramo si è caricata di energia positiva, prima con lo spettacolo “FareSANREMO” che ha coinvolto i giovani cantanti della scuola Farearte, quindi con “Faremusika d’insieme”, grazie alla partecipazione dei giovani musicisti “Gruppo what’s up”, “Ekobeat” e “FM93.7”, accompagnati dalle performance griffate da “Laboratorio di Danza Mousike”, “Centro Coreografico di Danza”, “Studio60 Spazio Danza”, “CAM Ritmica Teramo 1987”, “Elite dance studio”, “Dietro le quinte”, “Space Jam”, “Il Diamante” e “Live Band Music”.

Migliaia di atleti hanno sfilato nelle principali vie cittadine e del centro storico, partendo da Largo Madonna delle Grazie, per poi giungere in una straboccante Piazza Martiri della Libertà, addobbata a festa per l’occasione ed all’interno della quale, verranno poi presentate alle autorità cittadine tutte le squadre e le associazioni partecipanti.

Dalla mattina di domani, venerdì 31 maggio, a domenica 2 giugno, 92 compagini del panorama professionistico e dilettantistico nazionale e internazionale saranno pronte a dare spettacolo, tra le quali club blasonati del calibro di Bologna Fc 1909, Empoli Fc, Acf Fiorentina, F.C. Inter, S.S. Lazio, SSC Napoli, As Roma, Torino F.C. e Parma Calcio 1913.

Con l’importante novità, da quest’edizione, di prestigiose rappresentanti estere, quali il Brighton & Hove Albion Fc dalla Premier League inglese ed il CSKA Sofia Fc dalla Parva Liga Bulgara.

Sette i rettangoli verdi disponibili: il “Gaetano Bonolis” di Piano d’Accio, lo stadio comunale di Torricella, il “Pigliacelli” di Montorio al Vomano, lo stadio “Ruggieri” di Pontevomano, il campo “Dino Besso” di San Nicolò a Tordino e gli impianti “Acquaviva” e “Interamnia Sport Village” di Teramo. Divertimento e spettacolo sono garantiti!».