ANCONA – Alexander D’Orsogna, amministratore delegato dell’Ancona International Airport, ha fatto il punto sulle novità e gli obiettivi che riguardano la principale porta d’ingresso della Regione Marche.

“Ci siamo attivati affinché le fermate all’aeroporto passassero da dieci a trenta – spiega l’Ad – Durante i picchi di affluenza nelle ore 7-10, 12-15 e 18-21, le fasce orarie sono state pensate per non far cambiare carrozza ai passeggeri. L’obiettivo è realizzare altre linee in funzione dei flussi di persone, il servizio è inoltre integrato col trasporto su gomma che, per una regione decentrata come la nostra. diventa un’esigenza fondamentale.

Al momento, peró, il problema piú importante da risolvere riguarda l’informazione. Visto che tre linee dirette ci sono, quelle che lei ha indicato (7-10, 12-15 e 18-21), ma sugli orari di Trenitalia vengono indicate (sbagliando) con ‘cambio uno‘ invece che ‘cambio zero‘. E l’errata informazione per piú motivi (vedasi valigie, problemi fisici e altro), quella di dover scendere dal vagone per prendere un altro treno, scoraggia i potenziali viaggiatori

“Verissimo. La vera sfida dei nostri giorni – continua D’Orsogna – è creare una rete di collegamento anche tra la collina ascolana-maceratese e l’aeroporto, dato che questa linea non è attiva d’estate, in quanto è pensata per i pendolari lavoratori o studenti. Da Ancona adesso le rotte più importanti a livello italiano sono quelle per Milano, Roma e Napoli, ma anche alcuni voli molto importanti in Sicilia, come Catania e Palermo. All’estero abbiamo Parigi, Londra e una connessione con Monaco di Baviera che ci sta dando tantissime soddisfazioni”.