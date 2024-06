MONTEPRANDONE – Non ha ottenuto l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto il bilancio consuntivo dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone durante il consiglio svoltosi in data 28 maggio nei locali dell’Istituto Scolastico.

Si attende ora, dopo la comunicazione della Dirigente Scolastica Roberta Capriotti all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in Ancona, la nomina di un commissario ad acta, al quale verrà demandato il compito di approvare il rendiconto entro i 15 giorni successivi sanando le eventuali irregolarità e valutando eventualmente in che modo la scuola abbia gestito le risorse nel corso dell’esercizio finanziario appena trascorso. Ricordiamo, a tal proposito, che il conto consuntivo è il

documento che esprime a posteriori la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e deve essere in coerenza con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa e che nell’approvazione del conto consuntivo va valutata non solo la congruità economico- finanziaria ma è compito del Consiglio di Istituto di monitorare il percorso effettivamente svolto e se le risorse siano state effettivamente utilizzate come previsto. Quanto accaduto è un fatto inconsueto per l’amministrazione scolastica di Monteprandone ed ha destato stupore nell’intera comunità locale e posto interrogativi sull’attuale gestione amministrativa dell’Istituto stesso.