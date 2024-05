FERMO – Al via la nona edizione di “Villa in Vita Fermo Festival”, in programma dal 6 luglio al 17 agosto presso Villa Vitali, a cura del comune di Fermo e AMAT, con il contributo di Regione Marche e MiC.

Dieci appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica fino alla danza e che partiranno il 6 luglio con “La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare” con Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore. Un racconto sul teatro del grande drammaturgo e poeta inglese, primo appuntamento di Festival Shakespeare nel Parco, giunto alla quarta edizione e curato da Proscenio Teatro.

Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro Franco Battiato, l’ 11 luglio, Simone Cristicchi e Amara porteranno in scena “Torneremo ancora”, un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento purissimo e sensuale, tanto necessario in questo tempo presente che si fa portavoce, con grazia e rispetto, dei messaggi spirituali che hanno reso immortale l’opera del grande artista siciliano, capace di raggiungere la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.

Altri due appuntamenti con il Festival Shakespeare nel Parco sono previsti il 12 luglio con “Amleto”, interpretato da Francesco Montanari, Franco Branciaroli, Sara Bertelà, Franco Acquaroli, diretti da Davide Sacco, e il 19 luglio con “Trolio e Cressida”, nuova produzione di Proscenio Teatro con Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni. La scelta di affrontare Amleto è nata da una ricerca personale e artistica sul tema dell’eredità e del confronto padri/figli, nonché sul passaggio generazionale. “Trolio e Cressida” è, invece, una delle opere meno rappresentate eppure tra le più interessanti di William Shakespeare, né dramma né commedia, comica fin quasi a sfiorare la parodia e drammatica al punto da culminare nella tragedia.

Giorgio Panariello e Marco Masini saliranno sul palco il 17 luglio con “Panariello vs Masini – Il Ritorno”, promosso a Fermo da LEG Live Emotion Group. Comicità e musica insieme per una serata originale, firmata da due grandi artisti che calcano le scene da anni con grande successo.

Il 23 luglio la rassegna “Civitanova Danza in trasferta” sarà a Fermo con “Una noche con Sergio Bernal”, considerato il “Re del flamenco”, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo. Lo spettacolo offre un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano. Tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, danzeranno con Sergio Bernal Cristina Cazorla e José Manuel Benítez, con la direzione artistica di Ricardo Cue.

Il 31 luglio sarà la volta di “C’è sempre qualcosa da bere” di Giorgio Montanini, organizzazione Altra Scena, che racconta in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con un lieto fine. Sul palco il comico fa ammenda e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. La condivisione di vicissitudini personali non risparmieranno argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo. Uno spettacolo decisamente autoironico che parte da un tema che la satira da migliaia di anni cerca di dissacrare: la morte.

Ancora musica e danza il 3 agosto con l’Orchestra internazionale d’Italia diretta da Diego Dini Ciacci. Il concerto, con il mezzosoprano Eufemia Tufano, proporrà un excursus nelle tradizioni popolari del flamenco spagnolo, del tango argentino e del samba brasiliano, rivisitate dalla scrittura classica di tre tra i più importanti compositori del Novecento: Manuel de Falla, Astor Piazzolla e Darius Milhaud.

L’11 agosto sarà, invece, protagonista Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”, organizzato da Nuovo Teatro Verdi e Isolani Spettacoli. Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo si rinnova e riconferma la sua formula vincente, senza perdere di vista il gusto della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro.

Piero Massimo Macchini in “110% Uno spettacolo di facciata” , organizzato da Lagrú, chiuderà la kermesse il 17 agosto. Il comico fermano racconterà in questo spettacolo, passo dopo passo, un’esperienza vissuta in prima persona sul Bonus 110%, “una critica costruttiva e satirica su una delle tante cose fatte all’Italica burocratica maniera”, come si legge nelle note allo spettacolo.

Per informazioni e vendita biglietti: biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295; biglietteria presso Villa Vitali 331 2767671; AMAT

e biglietterie del circuito 071 2072439; vendita online: www.vivaticket.com

Costi dei biglietti:

Torneremo Ancora – Simone Cristicchi posto unico numerato 25 euro / 18 euro ridotto*

Troilo e Cressida 15 euro / 12 euro ridotto* / gratuito per under 18

Una noche con Sergio Bernal 25 euro/ 20 euro ridotto*

Orchestra internazionale d’Italia 5 euro posto unico numerato / gratuito per under 12

La più strana delle meraviglie 5 euro posto unico numerato

Amleto 20 euro / 15 euro ridotto*

Il Ritorno – Panariello vs Masini da 45 a 60 euro (compresa prevendita)

C’è sempre qualcosa da bere – Giorgio Montanini da 15 a 23 euro (compresa prevendita)

Tutti i sogni ancora in volo – Massimo Ranieri da 48 a 92 euro (compresa prevendita)

110% Uno spettacolo di facciata – Piero Massimo Macchini 15 euro / 8 euro ridotto*

*riduzione valida per under 25, over 65, abbonati stagione 23/24 Teatro dell’Aquila di Fermo