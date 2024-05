Sambenedettese Calcio, il presidente: “Il merchandising é una rimessa, costa tenere uno store”

Lo ha affermato, insieme ad altre parole egualmente discutibili, Vittorio Massi in una trasmissione televisiva. Non è facile crederci ma se presenta il bilancio e le documentazioni di quanto ha asserito, perché no? Chi non ama la trasparenza alzi la mano

di Nazzareno Perotti