SAN BENEDETTO DEL TRONTO -È andato in scena martedì 28 maggio, al teatro Concordia di San Benedetto, lo spettacolo “Foglie ” (Leaves Feuilles Hojas Blätter), organizzato dall’associazione VisionAria APS con il patrocinio del comune di San Benedetto e ispirato all’omonima raccolta di haiku di Francesco Tranquilli, che ne ha curato anche la regia.

Molto più di un reading poetico a più voci, “Foglie” ha regalato al pubblico un concentrato di poesia, musica e multiculturalità, proponendo una performance unica nel suo genere, come è unica finora la silloge poetica da cui è stato tratto, essendo la prima raccolta di haiku poliglotta.

Le emozioni che evoca la poesia, declinate in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, sono state esaltate dalla bellezza e dalla magia che solo la musica di qualità sa suscitare, grazie alle composizioni musicali eseguite al pianoforte dal Maestro Italo Bruni, che ha accompagnato le letture con garbo e delicatezza, suonando sia celebri pezzi del repertorio musicale classico sia quattro sue composizioni inedite, oltre a un brano scritto da Francesco Tranquilli.

Voci diverse e lingue diverse, dunque, si sono alternate ma, allo stesso tempo, fuse in un tutto armonico, che ha fatto della musicalità della poesia il filo conduttore di una serata densa di suggestioni . Introdotti e coordinati dai vivaci e pertinenti interventi della brava Maria Grazia Giovannozzi, Valentina Pacetti , Moira Vespasiani, Alessandro Tranquilli, Diana Mewes e Francesco Tranquilli, fuori scena, hanno interpretato, caricandoli ciascuno della propria emotività e del proprio personale sguardo sulla vita e sul mondo, i brevi ma intensi versi scritti da Francesco Tranquilli, creando un’atmosfera coinvolgente e pregnante. Un ulteriore tocco di tenerezza e leggerezza è stato aggiunto dalla partecipazione delle piccole Lucia Caropreso , che ha suonato un brano con il Maestro e ha anche letto degli haiku in italiano, e Zoe Mewes , che ha impreziosito le letture con alcuni passi di danza.

Un connubio di arti, quindi, compresa quella pittorica dei bellissimi acquarelli realizzati da Valentina Pacetti in esposizione sulle pareti del teatro, a fare da cornice alla serata, un crescendo di emozioni, un turbinio di sensazioni diverse, ma tutte accomunate dall’amore per l’arte, coniugata in ogni sua forma, in uno spettacolo che ha fatto della parola creatrice e creativa il suo fiore all’occhiello, una parola che, come le foglie, che danno il titolo alla raccolta, si sparge con il vento, portando con sé e lasciando dietro di sé la forza e la purezza della verità.