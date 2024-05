PICENO – 10eLotto, nelle Marche vinti 55 mila euro: doppietta nelle Marche con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Jesi, in provincia di Ancona, è stata realizzata una vincita in modalità Extra dal valore di 45 mila euro; mentre ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, è stato indovinato un 7 Oro da 10 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Nel Lotto, invece, sono stati vinti oltre 62 mila euro in provincia di Ascoli Piceno. Arriva da Ascoli Piceno la vincita più alta del concorso del Lotto di martedì 28 maggio, con sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 50.596 euro. A San Benedetto, sempre in provincia di Ascoli Piceno, si festeggia con un ambo da 12.500 sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 9,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 530 milioni di euro dall’inizio del 2024.