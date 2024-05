ASCOLI PICENO – Vigili del Fuoco impegnati da questa mattina, 29 maggio, poco dopo le 9, in pieno centro storico, via delle Torri, per l’incendio di un’autovettura a gas, di metano fuoriuscito da una tubatura di rete e di parte di un cantiere prospiciente.

Sul posto stanno operando 11 uomini, con l’ausilio di cinque mezzi.

AGGIORNAMENTO

Durante alcuni lavori sotto la sede stradale, in pieno centro storico, si è verificata una rottura della tubatura di rete del gas.

La fuoriuscita del gas he provocato l’incendio di un furgoncino e le fiamme sono, poi, divampate verso la copertura di un vicino cantiere. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un operaio è rimasto lievemente ustionato alle mani.