SAN BENEDETTO – Il Rotary Club di San Benedetto ha presentato la 1° edizione dell’Itfr European Championship, torneo internazionale di tennis dedicato ai Rotariani che si svolgerà dal 5 al 9 giugno al Circolo Tennis Maggioni. La competizione, con il patrocinio del Comune di San Benedetto, della Regione Marche e di BIM Tronto, sarà diretta da Alfeo Antoniani.

Ci sono state 48 adesioni, anche da fuori continente (Australia, Brasile, Argentina).

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione, per poter ospitare di nuovo una competizione Rotary dopo il 2014» – ha dichiarato il Presidente del Circolo Afro Zoboletti – «Ringrazio il nostro socio Alfeo Antoniani, perché questo è un impegno organizzativo notevole. Non avremo il Challenger quest’anno, ma questa competizione ci regala comunque un po’ di respiro internazionale. Porto i saluti del Presidente del comitato regionale FITP Emiliano Guzzo, che sarà presente in alcune fasi del torneo. Questo periodo è molto interessante, perché gli alberghi non sono così pieni ma così si pone anche un evento importante che porta gente».

Presente anche l’Assessore Cinzia Campanelli: «Mi associo ai ringraziamenti del Presidente: conoscete la mia passione per il tennis, per me gli eventi di questo circolo sono un privilegio. Ringrazio il Rotary, perché non credo di dover stare a ricordare i meriti di questo Club in tutto il mondo a livello sociale e organizzativo. Chi visiterà San Benedetto per la prima volta avrà un effetto “wow”: per la Città e anche per il territorio tutto. Per questo Circolo ci sono anche altri progetti in corso, siamo alle strette finali“.

Presidente del Rotary Club di San Benedetto Giuseppe Formentini, collegato da Singapore: «Ringrazio il Presidente Zoboletti e il Ct Maggioni, sempre disponibili, e l’Amministrazione con cui collaboriamo volentieri nel sociale e non solo. Abbiamo organizzato giornate che metteranno insieme vari aspetti; il sociale, con l’esibizione di tennis in carrozzina; il turismo, con una visita guidata ad Ascoli; una presentazione di una pubblicazione su San Benedetto, una esibizione sulla prevenzione. Ringrazio la Presidenza del Consiglio Regionale e Bim Tronto, che ci hanno appoggiato, e le eccellenze del territorio che sfoggeremo, Grazie anche a Paolo Lanciotti, a Ferruccio Squarcia, e ad altri rotariani che si sono spesi per l’iniziativa».

«Siamo partiti come 1° Torneo Europeo, ma siamo diventati un Torneo Internazionale con soci dall’Argentina e dal Brasile» – spiega il Tournament Director Alfeo Antoniani – «Vorremmo dare una cadenza annuale a questo evento. Tutto ciò che noi ricaviamo sarà devoluto a Rotary Foundation. Il torneo sarà diviso in 10 categorie, divise per età, genere e tra singolo e doppio. Speriamo di collegarci a distanza anche con il nostro amico Simone Vagnozzi, impegnato attualmente al Roland Garros con Jannik Sinner».

Conclude Francesca Renzi, responsabile marketing del gruppo Emilcar: «Abbiamo organizzato un evento di padel marchiato Range Rover, brand da noi scelto per il progetto, per il sabato. Ci sarà a disposizione anche un maestro, per coloro che ne vogliano approfittare per imparare. Essere partner di questa iniziativa ci è piaciuto moltissimo».

PROGRAMMA

5 giugno, mercoledì

17:00 / 19:00 — Registrazione e Presentazione Torneo, Circolo Tennis Maggioni

19:00 — Aperitivo di Benvenuto bar Buozzi

6 giugno, giovedì

09:00 — inizio Tornei Singolo/Doppio

19:00 — Incontro con Simone Vagnozzi coach di Jannik Sinner, Circolo Tennis Maggioni

19:30 — Porchetta e mozzarelle Sabelli con vini Ciu’ Ciu’e Birra, Circolo Tennis Maggioni

21:00 — Esibizione Campo Centrale Tennis in Carrozzina (presenza in campo anche di autorità comunali e rotariane)

7 giugno, venerdì

09:00 — Tornei Singolo/Doppio

17:00 — Visita con pullman e guida ad Ascoli Piceno e cena in un ristorante di Ascoli

8 giugno, sabato

09:00 — Tornei Singolo/Doppio

16:00 — Finali Doppio

20:30 — Cena di Gala, Ristorante Federico, Conc. n.5 Lungomare San Benedetto del Tronto

9 giugno, domenica

10:00 — Semifinali Torneo Singolo 12:00 — Finale Torneo Singolo

A seguire premiazioni

Info:

• per tutta la durata del torneo sarà disponibile un campo da Padel fruibile anche dagli accompagnatori dei partecipanti al torneo di tennis.

• Verrà organizzato un “Torneo di Consolazione” se il numero di iscritti sarà congruo

SIRO ITFR: WWW.ITFR.ORG

www.rotarysanbenedettodeltronto.it • info@rotarysanbenedettodeltronto.it