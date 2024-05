Di Annalisa Signorile

SAN BENEDETTO – Alle 8:30 del 31 maggio, gli studenti delle terze classi della scuola “M. Curzi” incontreranno in Aula Magna Marco Piergallini e Giovanni Palumbieri, che spiegheranno i fondamentali del torball. Successivamente, gli alunni si sposteranno nella palestra di Viale Togliatti per provare il gioco. L’iniziativa, che è parte del progetto “Sport per tutti: giochiamo a Torball”, ha l’obiettivo sensibilizzare i ragazzi sulle difficoltà dei disabili sensoriali.

Da sottolineare che la Polisportiva Picena, attiva da anni, è stata recentemente promossa in serie A. Il nobile proposito dell’associazione è quello di curare l’integrazione e la disciplina delle persone con disabilità visiva, attraverso la pratica sportiva.