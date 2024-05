SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, le parole del Consigliere Comunale Nicolò Bagalini.

“Una situazione di disagio che lascia tutti senza parole. I residenti e i passanti restano spaesati in mezzo al disastro che permane ormai da troppo tempo. Capisco la preoccupazione e l’arrabbiatura dei cittadini: questi angoli della nostra Città dovrebbero essere un biglietto da visita, invece si trovano in un totale stato di abbandono e pericolosità.

Dopo più di cinque mesi dalla dichiarazione del termine dei lavori, ancora persiste il cantiere in Largo Fileni. Oltre al disordine e alla sporcizia è presente anche un bagno chimico male odorante che, con i primi caldi, sta letteralmente nauseando gli abitanti della zona.

Questa situazione sta portando inevitabilmente a forti disagi per turisti e residenti. Soprattutto in una Città come la nostra, avere questi cantieri abbandonati aumenta il degrado urbano e crea una grave insufficienza di parcheggi.

I lavori sono iniziati il 02/10/2023, come si evidenzia nel cartello della recinzione, e sarebbero dovuti terminare in 90 giorni, quindi il 30/12/2023: è palese la mancanza di controllo e di gestione da parte di chi amministra.

Per dare le giuste spiegazioni ai nostri concittadini presenterò un’ interrogazione”.