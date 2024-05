SAN GINESIO – Farà tappa sabato 1 giugno al Chiostro di Sant’Agostino di San Ginesio “Santa Liberata Cabaret” di Giostra di Artiste spericolate, nell’ambito del progetto “Sparse Plus festival”, finanziato dal programma Europa Creativa su iniziativa di AMAT, ente capofila, con Fondazione Toscana Spettacolo e altri soggetti europei di Estonia, Lituania, Romania, Svezia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania e Polonia.

“Sparse Plus” rappresenta un’ importantissima risorsa economica per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee, a conferma delle capacità di AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, presieduta da Piero Celani e diretta da Gilberto Santini, di realizzare nuovi progetti in un’ottica che non si limita ai confini nazionali e regionali. Secondo le statistiche, infatti, il 30% della popolazione europea vive in aree rurali che hanno meno opportunità di accesso e fruizione culturale, una mancanza che inevitabilmente si riverbera nel tessuto sociale locale in termini qualitativi, di welfare culturale e quantitativi. Il sistema di “rural touring” si basa, quindi, sull’idea di offrire alle comunità rurali e semi-rurali la fruizione di spettacoli per permettere alle comunità di incontrarsi e socializzare in spazi che spesso non nascono per ospitare eventi dal vivo e, soprattutto, di entrare in contatto con esperienze artistiche di qualità spesso fruibili solo in città più grandi e distanti.

Proposto nell’ambito delle manifestazioni legate al Palio di San Ginesio, “Santa Liberata Cabaret” è un momento di incontro e scambio tra artiste; un atto d’amore, un incoraggiamento, un’esortazione alla presa di parola di tutte le donne attraverso la libera espressione di se stesse. Nove artiste del sud, provenienti da Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Algeria, attraverso nove diversi generi e avendo percorso strade differenti, che vanno dalla strada al teatro, presenteranno uno spettacolo vario ed eterogeneo, un concentrato di ritmo ed energia provocatoria fatto di clownerie, stand up comedy, giocoleria, burlesque, mimo, fachirismo, musica e canto dal vivo. Un incredibile carosello di personaggi femminili che si intrecceranno e si avvicenderanno sulla scena in un’altalena di numeri ed esibizioni.