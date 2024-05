Il bando dispone di tre milioni di euro, di cui un milione è per progetti individuali e due milioni è per progetti di collaborazione. Si cerca di realizzare progetti che promuovano lo sviluppo turistico sostenibile, migliorino l’esperienza dei visitatori, rendano il territorio più riconoscibile e potenzino i servizi locali. Questo obiettivo è una priorità nella strategia di sviluppo turistico regionale, come sottolineato dal presidente regionale con responsabilità nel settore turismo.

La Regione vuole promuovere la creazione di prodotti turistici autentici e innovativi, accessibili ai turisti e adatti ai mercati nazionali e internazionali, in grado di soddisfare le attuali esigenze del settore turistico.

Il bando mira a incentivare progetti turistici che valorizzino le collaborazioni tra imprese e attori locali, promuovendo lo sviluppo regionale. Saranno considerate anche nuove reti tematiche e interventi innovativi. Il turismo, infatti, non essendo un settore economico-produttivo autonomo, deve a sua volta potere attingere e combinare altri settori non solo economici, come la cultura, la natura e l’ambiente.

La pianificazione turistica integra settori come turismo, enogastronomia, cultura, artigianato, sport e natura per creare un’offerta turistica completa, coinvolgendo vari attori territoriali in un’azione integrata per sviluppare veri prodotti turistici.