Le attività previste includeranno tornei, esibizioni, workshop e sessioni di prova per diverse discipline, consentendo ai partecipanti di sperimentare e apprezzare la varietà del mondo sportivo.

L’evento sarà un’occasione unica per chiunque voglia avvicinarsi allo sport, imparare nuove tecniche e divertirsi in un contesto dinamico e coinvolgente.

Al Circolo Tennis Maggioni alle ore 18 , workshop di psicopedagogia e cultural intelligence applicata allo sport giovanile, a cura di Boxing Club SBT . L’incontro avrà come nome “Evolvere, il percorso sportivo dall’autonomia all’auto-esigenza”, spiegando il processo di sviluppo e crescita personale nell’ambito sportivo.

Nello stesso giorno al Auditorium Tebaldini alle ore 18:30, a cura di I.S.C. Nord, ci sarà il terzo convegno intitolato “Età evolutiva: strumenti per conoscere ed osservare la crescita di mio figlio”. Servirà ai genitori a capire meglio come cresce il loro figlio e a osservare i vari aspetti del suo sviluppo durante l’età evolutiva, apprendendo risorse utili per supportare e monitorare il percorso di crescita del bambino.