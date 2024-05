Punto. E a Capo, speciale elezioni – Confronto diretto tra i candidati sindaco di Cupra Marittima

In vista delle prossime elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno, ecco presenti i due candidati sindaco di Cupra. Confronto diretto sui temi centrali del loro programma elettorale nell'interesse e benessere dei cittadini. In ordine alfabetico abbiamo, Piersimoni con la lista civica "SiAmo Cupra" e Pulcini con la lista civica "Cupra per tutti"