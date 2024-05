REGIONE MARCHE – La Punta della Lingua Poesia Festival 19^ edizione, è organizzata dall’associazione non-profit Nie Wiem. Direzione artistica, Luigi Socci e Valerio Cuccaroni. Il festival partito da Ancona e cresciuto nel tempo (700 autori e 500 eventi nelle 18 edizioni), presenta quest’anno 120 autori e 50 appuntamenti con un focus sulla poesia al femminile.

Il Festival continua nella sua missione di produrre e promuovere l’arte della poesia in tutte le sue declinazioni: lo scrittore e traduttore Paolo Nori sarà il 27 giugno alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona per il suo reading spettacolo “A cosa servono i russi”, monologo per immagini a cura di Claudio Sforza.

A parlare di donne e poesia sarà il romanzo fantascientifico di Annie Denton Cridge (1825-1875) presentato per l’occasione nella sua prima traduzione italiana “A voi starebbe bene?”, curato da Stella Sacchini. Grunbein sarà invece presente alla chiesa di Santa Maria in Portomovo di Ancona il 2 luglio preceduto da una serie d’itinerari turistico-poetici con gli studenti sul Conero a cura di Danila Saracini per far loro conoscere il letterato tedesco.

Laboratori di scrittura dedicati agli under 35 in cui i giovani protagonisti potranno leggere le loro composizioni, e incontri di poesia con i detenuti delle carceri di Fossombrone e Villa Fastiggi di Pesaro.

Immancabile spazio per i più giovani con La punta della linguaccia a cura di Natalia Paci. Alle ore 17.30 di lunedì 1^ luglio al Salone degli Stemmi di Castelfidardo ci sarà il laboratorio per adulti e ragazzi (dai 12 anni in su) con Silvia Vecchini.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Info prevendite online su www.lapuntadellalingua.it e presso La Mole Vanvitelliana, dalle ore 20.00 del 27 giugno. Prevendite online su www.vivaticket.com e presso tutte le biglietterie e punti vendita Vivaticket.