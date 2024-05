SAN BENEDETTO – Abbattimento dei pini a Porto d’Ascoli, Questione Natura APS: “La natura è sotto attacco nella Città di San Benedetto del Tronto”.

Segue il comunicato del Presidente Roberto Cameli:

«La questione dell’abbattimento dei pini nella Pineta vicino al campo sportivo Sabatino D’Angelo a Porto d’Ascoli voluto dall’attuale amministrazione comunale è certamente un tema di grande importanza per la comunità di San Benedetto del Tronto. La perdita di alberi maturi non solo ha un impatto negativo sull’ambiente, ma priva anche i cittadini di spazi verdi vitali per il benessere fisico e mentale. Gli alberi svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro il cambiamento climatico, contribuendo a ridurre le temperature estreme e migliorando la qualità dell’aria.

L’abbattimento indiscriminato di alberi può apparire come una totale mancanza di sensibilità ambientale da parte dell’amministrazione locale. Le preoccupazioni espresse dai cittadini devono essere ascoltate e prese in considerazione seriamente.

È essenziale che l’amministrazione comunale fornisca spiegazioni trasparenti sulle ragioni dietro queste decisioni e valuti alternative che possano preservare l’ambiente e il benessere della comunità, invece che continuare a distruggere la città con politiche deleterie, come l’abbattimento di alberi (nel giro di 2 anni sono stati in grado di abbattere gli ultimi viali alberati storici di San Benedetto, quali Viale Moretti e Via Mare) e la continua cementificazione del suolo (vedi Chieda San Pio X). Invitare i rappresentanti pubblici a dimettersi è una richiesta forte, che riflette il livello di delusione della popolazione. Tuttavia, noi chiediamo l’immediata dimissione dell’attuale amministrazione di San Benedetto del Tronto. In sintesi, il benessere di San Benedetto del Tronto dipende da una gestione equilibrata e sostenibile del suo patrimonio naturale, che deve essere protetto e valorizzato e incrementato per le generazioni presenti e future. Facciamo pace con la natura, San Benedetto del Tronto Città Verde».

Il Presidente

Roberto Cameli

Questione Natura APS