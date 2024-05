GROTTAMMARE – La Città si prepara ad un’estate ricca di divertimento e con tante proposte per i più piccoli. Il Comune ha infatti siglato un accordo con ben otto associazioni del territorio per la gestione dei centri estivi 2024. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di offrire a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni un’estate all’insegna del gioco, dello sport e dell’aggregazione.

La firma del protocollo d’intesa tra il Comune e i rappresentanti del terzo settore è avvenuta questa mattina, a Palazzo Ravenna, dove sono state illustrate anche le tipologie di attività destinate ai giovanissimi.

I centri estivi, che apriranno i battenti il 10 giugno, offriranno un’ampia gamma di attività per tutti i gusti, dalle discipline sportive più varie ai laboratori creativi.

“Siamo molto soddisfatti del numero di associazioni che hanno aderito al bando comunale – ha dichiarato il sindaco Alessandro Rocchi – l’obiettivo è offrire un servizio che punti sull’inclusività sociale. È un servizio reso alla cittadinanza e molto atteso dalle famiglie”.

L’assessore all’Inclusione Sociale Monica Pomili ha aggiunto: “Crediamo molto nel Protocollo stipulato. I ragazzi coinvolti sono circa 300 e intendiamo offrire loro una socialità continuativa, che vada oltre la scuola”.

“Il centro estivo è un supporto necessario alla famiglia, specialmente ai lavoratori e alle lavoratrici – ha affermato la consigliera Martina Sciarroni – e colma un vuoto sociale dovuto alla carenza di luoghi di aggregazione alternativi alla scuola”.

Come avvenuto anche lo scorso anno, per il 2024 il Comune emetterà nei prossimi giorni un bando per mettere a disposizione delle famiglie un voucher da utilizzare per usufruire dei servizi del Centro Estivo in base all’ISEE. L’agevolazione è valida solo per le famiglie residenti nel Comune di Grottammare, per le associazioni firmatarie del Protocollo e per le attività ricadenti nel territorio grottammarese.

Gli enti aderenti all’accordo sono i seguenti:

CSI di Ascoli Piceno

3-17 anni

Parrocchia Gran Madre di Dio

Dal 10 giugno al 9 agosto

Grottammare Piscine

4-14 anni

Impianti sportivi in via della Rinascita

Dal 10 giugno al 2 agosto

Baby Azzurro

3-5 anni

Dal 1° luglio al 9 agosto

Polisportiva Gagliarda

3-17 anni

Scuola dell’Infanzia, via Battisti

Dal 1° luglio al 2 agosto

Capitani Coraggiosi

3-17 anni

Scuola dell’Infanzia, via Battisti

Dal 1° luglio al 2 agosto

Sporting Grottammare

Futsal Camp

5-17 anni

Campo Tintoretto, via Tintoretto

Dal 10 giugno al 30 agosto

Circolo Tennis Beretti

4-14 anni

Circolo Tennis Berretti zona ex Ferriera e Lungomare della Repubblica

Dal 10 giugno al 30 agosto

Grottammare Calcio

4-15 anni

Spiaggia libera Circolo tennis e Stadio comunale “Pirani”

Dal 17 giugno al 2 agosto