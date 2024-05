JESOLO (VE) – Miglior interprete e miglior soggetto originale: doppio riconoscimento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado “M. Curzi” di San Benedetto al Festival Internazionale Ciak Junior, a Jesolo.

Il cortometraggio “Post It”, realizzato dai ragazzi della classe II B, coordinati dal professor Riccardo Massacci, ha conquistato la giuria della trentaduesima edizione della kermesse dedicata al cinema dei ragazzi. La giovane Carolina Ermolli si è aggiudicata il riconoscimento come miglior interprete femminile del cortometraggio, che è risultato anche quello con il miglior soggetto originale.

Al centro della produzione la storia di Maria e Michele e di misteriosi post it con versi del sommo poeta Dante Alighieri, che danno poi il titolo anche all’opera. Il soggetto è stato ideato dagli stessi ragazzi e scelto dagli ideatori del festival, Sergio e Francesco Manfio, che hanno dato l’opportunità agli alunni di girarlo e intrepretarlo, vestendo i panni dei personaggi da loro immaginati.

Quindi il viaggio a Jesolo per l’intera classe e la grande soddisfazione per i due riconoscimenti. Ai ragazzi vanno i complimenti di tutto l’Isc Centro, a partire dalla dirigente professoressa Elisa Vita, la quale ha evidenziato come, accanto alla tradizionale offerta formativa, la scuola possa offrire oggi ai ragazzi l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso l’utilizzo di linguaggi differenti, dalla letteratura al cinema, raggiungendo traguardi importanti che danno lustro non solo all’istituto, ma all’intera città.