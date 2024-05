SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Delle Marche è la migliore“.

Così recitava il grande striscione apparso 50 anni fa presso il palazzo sopra bar Massimo, in via Gramsci di fronte alla stazione.

L’occasione, era duplice: da un lato la promozione in Serie B della Samb allora guidata da Marino Bergamasco. Dall’altro il cinquantenario rossoblu (1923-1973). Lo striscione fu realizzato dalla numerosa compagnia che frequentava il bar Massimo. Tra loro il nostro direttore Nazzareno Perotti. Fondamentale l’apporto economico per la stoffa dell’allora vice presidente della Samb, Giuseppe Valeri e del sarto Giuseppe Collini. “Portammo una macchina da cucire sotto le scalette tra il bar e il negozio della Tim e collaborammo tutti per la realizzazione”, ricorda Nazzareno Perotti.

Era alto più di venti metri e fu una fatica ben ricompensata. Creava una grande attenzione ai viaggiatori che trasmisero a amici e parenti in tutta l’Italia.

In quella stagione, la Samb sbaragliò la concorrenza del Girone B ottenendo 54 punti in 38 partite (era ovviamente l’epoca dei 2 punti per vittoria), con ben 9 lunghezze di vantaggio sul Rimini seconda classificata.