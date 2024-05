RIVIERA – Domenica 19 maggio, presso lo chalet DaOs Eat.Drink a Grottammare, si è svolta la terza edizione di Karatu, un pranzo con karaoke organizzato dal Rotaract Club di San Benedetto.

In compagnia del deejay Simone D’Agostino, i 106 partecipanti hanno cantato e si sono divertiti. Come annunciato, l’edizione di quest’anno si è arricchita di alcune novità nel format proposto, visto il successo delle passate edizioni e l’entusiasmo dimostrato per l’evento divenuto ormai un appuntamento molto atteso.

Dopo le varie esibizioni, infatti, ciascuno ha avuto la possibilità di votare le migliori performance tramite un modulo online: i tre vincitori, che si sono esibiti individualmente o in gruppo, si sono aggiudicati un trofeo, tra gli applausi dei partecipanti.

Il ricavato dell’evento è stato destinato al Rifugio Canalba di Alba Adriatica, per fornire un contributo alla struttura e agli operatori che si impegnano quotidianamente per migliorare la vita dei nostri amici a quattro zampe.

Si ringraziano sentitamente Oscar Carletti, gestore del locale DaOs Eat.Drink per l’ospitalità riservata e il fotografo Marco Cataldi per gli splendidi scatti realizzati.