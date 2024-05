ASCOLI PICENO – Intorno alle 4.30 della scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Sacconi, ad Ascoli, per le fiamme che si erano sprigionate dal tetto in legno di un edificio disabitato, in ristrutturazione.

Gli operatori VF, dopo aver spento l’incendio, hanno provveduto ad isolare la parte interessata, tagliando assi e travi con l’ausilio di motoseghe e bonificandola completamente.