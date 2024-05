SAN BENEDETTO – Sanità Pubblica e Stop al finanziamento delle armi, questi sono principalmente i temi trattati nella conferenza stampa tenutasi il 24 maggio presso l’Ex Cinema delle Palme, organizzata dall’Alleanza Verdi e Sinistra, (formata appunto da Europa verde e Sinistra italiana) con la presenza dei candidati alle Elezioni per il Parlamento Europeo nella Circoscrizione Centro, Ignazio Marino, ex sindaco di Roma con lunga esperienza da Senatore , e Sabrina Santelli, assessore del Comune di Pergola.

Gli argomenti trattati sono scelti da un programma ben più vasto ed articolato, dove si presta particolare attenzione alle politiche “Green” (QUI il programma completo), Il tema sanitario tanto caro al Dottor Ignazio Marino, di professione Medico Chirurgo, non è scelto a caso in un territorio e soprattutto in una Città dove la Sanità Pubblica è martoriata. L’Ex Sindaco di Roma in rappresentanza di Sinistra Italiana, qualora dovesse venir eletto siederebbe tra i banchi dei Verdi Europei.

«Se io avrò l’onore di rappresentare l’Italia nel Parlamento Europeo – Afferma Marino – sicuramente una cosa la chiederò con molta forza e sono sicuro che troverò l’aiuto, a prescindere dalla forza politica ,di molti altri parlamentari in Europa, perché la questione della separazione tra sanità pubblica e sanità privata, non sta avvenendo solo nel nostro paese, ma sta avvenendo anche nei paesi che che sono stati all’origine dei Servizi Sanitari Nazionali come la Germania, la Francia, la Spagna e le loro popolazioni soffrono moltissimo del fatto che dovendo prenotare un’ecografia, se vai nel privato . la puoi prenotare per la settimana prossima , mentre nel pubblico dipende in quale Regione abiti o addirittura a quale ASL di riferimento devi telefonare.

Così come esistono sanzioni per altri motivi come il fatto se hai delle discariche o se produci anidride carbonica con degli inceneritori, io credo che ci debbano essere delle sanzioni anche per quei paesi che non sono in grado di garantire per i loro cittadini il bene più prezioso che abbiamo: la salute e quindi garantire un controllo delle liste d’attesa perché sono quelle che poi separano i nostri percorsi nel momento in cui abbiamo bisogno di essere Curati»

Europa ostaggio delle lobby e delle Big Pharma, denuncia Sabrina Santelli, candidata di Europa Verde e punta il dito verso la corsa al riarmo :«L’Europa ha consentito ai singoli stati di togliere il 3% del Pnrr destinato ai sussidi sociali ed alla sanità pubblica per potersi riarmare. La situazione preoccupante perché gli stati si stanno riarmando singolarmente, neanche come difesa unica, che avrebbe più senso. Gli stati si stanno Armando fino ai denti: in Germania c’è un piano di investimenti per il riarmo di 100 miliardi. Noi non ce lo potremmo permettere, però anche noi stiamo facendo la nostra parte: stiamo sprecando soldi per le guerre anziché per curare le persone, che hanno sempre meno potere d’acquisto. Nella Regione Marche circa il 10% di persone che non può permettersi più le cure quindi rinuncia a curarsi»