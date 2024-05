Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno Academy Meteda, iniziativa ideata e promossa da Meteda Srl.

Fondata nel 2002, Meteda Srl sviluppa software ed hardware medicali. Fornisce prodotti a più del 90% degli ospedali italiani con soluzioni pensate per il diabete e le malattie croniche ed è leader di mercato anche in ambito nutrizionale. Da sempre è partner di aziende farmaceutiche con le quali sviluppa soluzioni distribuite in tutto il mondo. Le soluzioni proposte sono software di cartella clinica, sistemi di telemedicina, algoritmi di AI per la diagnosi precoce di complicanze del diabete e applicazioni mobile sia per medici che per pazienti. Il suo organico è composto ad oggi da più di 50 persone divise su 3 sedi.

Pensata come progetto di neverending recruitment, la 2° Edizione di Academy Meteda si inserisce sulla scia positiva della 1°edizione dello scorso anno. L’obiettivo era quello di inaugurare con la 1°Academy Meteda un processo di reclutamento continuo di giovani talenti che continua quest’anno attraverso la seconda edizione.

“Con la 1°edizione di Academy, lo scorso anno abbiamo portato a bordo dell’organico Meteda cinque nuovi ragazzi. È con questo entusiasmo che lanciamo la 2°edizione di Academy Meteda” afferma Marco Vespasiani, Amministratore Unico di Meteda srl. “Quelli che vogliamo incontrare sono ragazzi diplomati o laureati con un background altamente tecnico. Il nostro primo obiettivo è quello di costruire un processo di recruiting delle persone strutturato e duraturo nel tempo, che consenta una crescita rapida e costante del personale interno, formato e preparato alle nostre esigenze, nell’ambito della programmazione informatica”.

Il percorso di Academy, attraverso sessioni di formazione specializzata per un totale di sei settimane (circa 180 ore), è gratuito e rappresenterà una full immersion sullo sviluppo Front End. Al termine, per gli allievi più performanti si aprirà una concreta possibilità di inserimento all’interno dell’organico Meteda che darà loro, grazie alla concreta esperienza aziendale, un effettivo avviamento ed imprinting al lavoro.

La prospettiva d’inserimento esprime la volontà da parte dell’azienda di rinsaldare il legame con il territorio e l’indotto professionale del Piceno: l’Academy Meteda mira infatti a diventare un presidio permanente del reclutamento e della formazione di qualità nell’ambito del settore software declinato in ambito sanitario.